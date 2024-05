PlayStation Plus – Les jeux gratuits de mai 2024

Nouveau mois et nouveaux jeux gratuits pour tous les abonnés PlayStation Plus quel que soit leur niveau. Et pour ce mois de mai, Sony a choisi du lourd.

Dès le mardi 7 mai prochain, les abonnés à Playstation Plus Essential, Extra ou Premium vont pouvoir récupérer les jeux suivants gratuitement sur leur PS5 et/ou PS4/Pro.

EA Sports FC 24 Edition standard – PS5, PS4/Pro

Ghostrunner 2 – PS5

Tunic – PS5, PS4/Pro

Destiny 2 Eclipse – PS5, PS4/Pro

Nul besoin de vous présenter EA Sports FC 24 qui est tout simplement dans la continuité de la saga FIFA d’EA depuis que l’éditeur a délaissé la licence officielle FIFA. Ghostrunner 2 reprend le jeu d’action/plateforme mais en se focalisant sur la PS5 pour un gameplay toujours aussi vif et exigeant. Tunic est un fort sympathique jeu d’action/aventure. Enfin, Destiny 2 Eclipse est tout simplement la dernière extension sortie de Destiny 2. Elle vous permettra de vous préparer à la dernière extension prévue pour juin prochain nommée La Forme Finale. A noter que pour récupérer Destiny 2 Eclipse, vous devrez télécharger d’abord la version gratuite de Destiny 2 sur le PlayStation Store si vous ne l’avez pas déjà dans votre console.

Destiny 2 Eclipse sera disponible uniquement jusqu’au 3 juin tandis qu’EA Sports FC 24 le sera jusqu’au 17 juin.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à récupérer les jeux du mois d’avril que sont Immortals of Aveum, Minecraft Legends et Skul The Hero Slayer avant mardi prochain.