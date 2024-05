Présentation du mode carrière et longue vidéo de gameplay pour F1 24

Les F1 de la nouvelle saison s’alignent très bientôt sur la grille de départ. EA et Codemasters ont décidé de vous en montrer un peu plus.

Le duo présente deux nouvelles vidéos histoire qu’on puisse commencer à préparer notre carte bleue. La première vidéo évoque le nouveau mode carrière qui a bénéficié d’une grande refonte. Il sera ainsi possible de se lancer dans une carrière dans la peau d’un des vrais pilotes de F1 et de F2 disponibles. On pourra même choisir d’incarner d’anciennes légendes comme Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Ce nouveau mode carrière fait la part belle au pilote avec une nouveau système de reconnaissance du pilote donnant plus de poids à chaque décision prise sur la piste mais aussi en dehors. La réputation du pilote va ainsi évoluer et s’améliorer donnant droit à de nouvelles opportunités comme discuter des termes d’un contrat, recevoir des offres d’autres écuries ou avoir une équipe R&D plus motivée. Ce mode carrière aura aussi un nouvel élément nommé Accolades correspondants à des objectifs à long terme liés à chaque pilote. Evidemment, vous pourrez aussi partir d’un pilote totalement personnalisé. Il sera également possible de jouer au mode carrière à deux comme en solo.

La seconde vidéo présente tout simplement des séquences de jeu pour apprécier le travail de l’équipe sur la réalisation et le gameplay sur trois des quatre circuits qui ont été mis à jour. Vous pourrez aussi apprécier les diverses conditions météo.

F1 24 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 28 Mai 2024.