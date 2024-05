EA et Codemasters fait un point sur les circuits de F1 24

F1 24 arrive à grands pas ou plutôt à grandes roues. EA et Codemasters continuent leur campagne d’information avec une nouvelle vidéo évoquant les tracés et les pilotes.

Les fanatiques de pilotage de F1 vont pouvoir s’en donner à coeur joie à la fin du mois avec F1 24. Cette nouvelle édition va évidemment bénéficier de diverses améliorations que nous vous avions déjà présenté lors des précédents articles.

Cette fois-ci, EA et Codemasters ont lâché une vidéo concernant les améliorations et les mises à jour consenties dans le domaine des circuits et des pilotes.

Côté circuits, les développeurs ont retravaillé divers circuits comme Silverstone ou Spa Francorchamps avec un maximum de détail et d’authenticité. Il sera ainsi possible de ressentir la moindre bosse ou le moindre changement de niveau sur ces tracés. Sur Spa Francorchamps, diverses sections ont été retravaillé pour assurer un réalisme optimal. D’autres circuits tels que le circuit international de Lusail ou encore le circuit de Jeddah Corniche ont aussi bénéficié d’améliorations et de correctifs pour mieux coller à la réalité.

Alors que chacune des voitures des 10 écuries ont été soigneusement modélisé grâce aux données CAO, les pilotes vont bénéficier de nouveaux sons tirées d’émissions réelles de F1 avec également de nouvelles cinématiques. Le rendu des pilotes a été amélioré notamment au niveau des cheveux, des yeux, et de la peau. De nouveaux « anciens » champions vont être inclus dans F1 24 comme Pastor Maldonado, Jamie Chadwick, Juan Pablo Montoya ou encore James Hunt dans la version F1 24 Champions Edition. Et comme annoncé précédemment, vous pourrez vous lancer dans une carrière en incarnant un de ces vrais champions ou créer le vôtre.

F1 24 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 28 mai 2024.