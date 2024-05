Corsair annonce une nouvelle série de SSD PCIe 5.0

Alors que les SSD PCIe 4.0 commencent à peine à se généraliser avec des tarifs désormais plus abordables, certains poussent déjà la nouvelle norme avec des vitesses de transfert époustouflantes.

Alors que les SSD PCIe 4.0 permettent des débits aux alentours de 7000 Mo/s comme ceux qu’on peut utiliser sur une PS5 et évidemment sur des PC ayant des ports PCIe 4.0, le PCIe 5.0 permet de dépasser allègrement les 10000 Mo/s. Autant dire que les temps de chargement et la réactivité d’un système peut être amélioré si bien géré.

Corsair propose donc sa série de SSD MP700 Pro SE PCIe 5.0 permettant d’atteindre des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 14000 Mo/s et des vitesses d’écriture séquentielle jusqu’à 12000 Mo/s. C’est en gros le double de ce qu’on obtient avec un SSD PCIe 4.0. Ces débits sont obtenus grâce à les plus récentes technologies en termes d’interface, de contrôleur et de flash NAND. En outre, ces SSD prennent en charge nativement le Microsoft DirectStorage pour une meilleure efficacité notamment pour les jeux. Ces SSD sont au format standard M.2 2280, le format le plus répandu sur la majorité des cartes mères. Pour une efficacité optimale, ces SSD sont fournis avec un système de refroidissement actif intégré. Toutefois, vous pouvez aussi simplement utiliser les refroidissements M.2 de votre carte mère qui suffira dans la grande majorité des cas. Les utilisateurs les plus exigeants pourront opter pour une version avec un waterblock Hydro X Series pour un refroidissement optimal.

A quoi cela peut bien servir d’atteindre de tels débits me demanderez-vous? Soyons honnête, c’est overkill dans un usage normal. A moins d’être le plus grand impatient du monde, les gains lors des temps de chargement ne vont pas foncièrement changer votre expérience de jeu. De tels débits peuvent par contre se justifier pour un usage plus professionnel ou tout du moins avec des outils plus professionnels. Je pense notamment aux utilisateurs devant manipuler, travailler et transférer sur de très gros fichiers. Je pense notamment aux créatifs, aux monteurs vidéos ou aux infographistes 2D et 3D qui peuvent travailler sur des fichiers énormes.

Opter pour cette série de SSD de Corsair est aussi un moyen d’être future proof. En effet, ces SSD peuvent très bien être installée sur un port PCIe 4.0 et vous pourrez vous en servir si vous changez de configuration par la suite.

Corsair propose son MP700 Pro SE en deux tailles, 2 To et 4 To. Les prix sont tout de même assez prohibitifs puisqu’il faut compter près de 400€ pour un 2To version Hydro X Series et plus de 700€ pour un 4 To.