Bungie dévoile son premier vidoc sur Destiny 2 La Forme Finale

La prochaine extension de Destiny 2 arrive très bientôt. Il était temps qu’on en apprenne un peu plus sur ce qui attend tous les gardiens.

Comme nombre de vous, j’ai écumé Destiny 1 et 2 presque de fond en comble – j’avoue avoir raté quelques raids en cours de route ^_^. Et comme nombre d’entre vous, j’attends avec impatience un peu de nouveauté et surtout la conclusion de l’épopée de la Lumière contre les Ténèbres qui doit se dérouler dans cette dernière extension, La Forme Finale.

Bungie a donc dévoilé la première vidéo documentaire sur cette extension. Elle permet d’avoir les premières images des environnements qu’on va devoir explorer. Autant vous dire qu’on va entrer dans un monde particulièrement étrange. Je vous laisse le soin de découvrir tout cela avec la vidéo ci-dessous.

Destiny 2 La Forme Finale sortira le 4 juin 2024 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.