Découvrez le prologue de Senua’s Saga Hellblade II jusqu’en 4K HDR

Le nouveau projet de Ninja Theory est enfin disponible pour les XSX/S et PC. Je vous propose d’en découvrir le prologue pour vous faire une idée sur ce titre.

Le premier Hellblade avait connu un beau succès grâce à une belle réalisation, un personnage central torturé et une thématique relativement inédite. Cette suite conserve l’héroïne et monte en gamme d’un point de vue technique. Il s’agit sans conteste d’un jeu parmi les plus impressionnants techniquement grâce à l’utilisation de l’Unreal Engine 5.

Je vous propose ci-dessous de regarder le prologue sur Xbox Series X et sur PC. Sur la XSX, la vidéo a été capturé en 4K à 30 FPS, framerate maximimale du jeu. Il n’y a semble-t-il pas de mode performance pour atteindre les 60FPS. Compte tenu de l’aspect narratif du titre, le 30FPS n’est pas choquant.

Sur la version PC capturée sur une configuration musclée (Intel Core i9-14900KF et Nvidia GeForce RTX 4080 Super), j’obtiens un jeu qui tourne un peu au-dessus du 60FPS avec tous les réglages graphiques à fond en 4K.

Je vous laisse apprécier le travail des graphistes pour une aventure somme toute assez « basique » d’un point de vue gameplay. Olivier-Brice vous proposera un test prochainement.

Senua’s Saga Hellblade II est disponible sur XSX/S et PC.