Amazon Prime Gaming – Les jeux gratuits de juin 2024

Libérez l’espace de stockage de votre PC. Amazon Prime Gaming revient avec de nouveaux jeux PC gratuits pour tous ses abonnés.

Avant même de vous évoquer la liste des jeux gratuits auxquels auront droit tout abonné Prime Gaming, le service d’Amazon va ajouter un jeu non initialement prévu pour le mois de mai. Ainsi dès demain 30 mai, les abonnés pourront récupérer un code GOG pour le jeu The Lullaby of Life.

Concernant les jeux gratuits prévus pour ce mois de juin 2024, le choix semble assez intéressant avec :

6 Juin – STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) [GOG Code] – Aux côtés de la 501e Légion de Stormtroopers, l’élite de Dark Vador, les joueurs se retrouveront au cœur d’une saga scénarisée où chacune de leurs actions aura un impact sur le front de bataille et, au final, sur le destin de la galaxie STAR WARS™.

– Aux côtés de la 501e Légion de Stormtroopers, l’élite de Dark Vador, les joueurs se retrouveront au cœur d’une saga scénarisée où chacune de leurs actions aura un impact sur le front de bataille et, au final, sur le destin de la galaxie STAR WARS™. 6 Juin – Weird West Definitive Edition [Epic Game Store Code] – Les joueurs découvriront l’histoire d’un groupe de héros atypiques qui entreront dans la légende grâce aux décisions qu’ils prendront au cœur de terres inhospitalières.

– Les joueurs découvriront l’histoire d’un groupe de héros atypiques qui entreront dans la légende grâce aux décisions qu’ils prendront au cœur de terres inhospitalières. 6 Juin – Genesis Noir [Amazon Games App] – Une aventure noire à travers le temps et l’espace. Lorsqu’un triangle amoureux entre des êtres cosmiques se change en conflit amer, un dieu jaloux tire un coup de feu : le Big Bang. Les joueurs seront plongés dans un univers en expansion pour trouver un moyen de détruire la création et sauver leur amour.

– Une aventure noire à travers le temps et l’espace. Lorsqu’un triangle amoureux entre des êtres cosmiques se change en conflit amer, un dieu jaloux tire un coup de feu : le Big Bang. Les joueurs seront plongés dans un univers en expansion pour trouver un moyen de détruire la création et sauver leur amour. 13 Juin – Everdream Valley [Amazon Games App] – Dans ce jeu, les joueurs devront restaurer une ferme pittoresque pour en faire un paradis estival le jour tandis que la nuit, ils devront incarner diverses créatures dans leurs rêves afin de raviver l’enchantement dans la vallée.

– Dans ce jeu, les joueurs devront restaurer une ferme pittoresque pour en faire un paradis estival le jour tandis que la nuit, ils devront incarner diverses créatures dans leurs rêves afin de raviver l’enchantement dans la vallée. 13 Juin – Mythforce [Epic Game Store Code] – Dans ce Roguelike cartoonesque à la première personne, les joueurs devront s’aventurer à travers des cryptes et des châteaux avec leurs amis.

– Dans ce Roguelike cartoonesque à la première personne, les joueurs devront s’aventurer à travers des cryptes et des châteaux avec leurs amis. 13 Juin – Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG Code] – Ce monde coloré aux allures de bande dessinée invite les joueurs à utiliser leurs talents pour la résolution d’énigmes et de plateformes, ainsi qu’un arsenal explosif d’armes et de capacités pour sauver le monde !

– Ce monde coloré aux allures de bande dessinée invite les joueurs à utiliser leurs talents pour la résolution d’énigmes et de plateformes, ainsi qu’un arsenal explosif d’armes et de capacités pour sauver le monde ! 13 Juin – Projection: First Light [Amazon Games App] – Dans cette aventure de puzzle-platforming, l’héroïne Greta se lance dans un voyage à travers les cultures et rencontre des héros légendaires dans un monde d’ombres chinoises mythologiques.

Si vous êtes un utilisateur d’Amazon Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, de nouveaux titres seront accessibles tels que :

Metro Exodus

Bee Simulator

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3 Game of the Year Edition

Ils viennent s’ajouter à des titres déjà disponibles tels que Fortnite,Lego Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival et Trackmania.