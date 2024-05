La saison 2 de Skull and Bones a débuté

Mes chers amis pirates ! Skull and Bones voit débarquer une nouvelle saison et avec, son lot d’activités, d’améliorations et de loots.

Nouvelle saison donc pour Skull and Bones, le jeu de pirates d’Ubisoft avec diverses nouveauté. Il va falloir affronter les jumeaux Armand et Bertrand Hubac pour obtenir nombre d’équipements et de décorations exclusifs pour votre vaisseau. Outre les jumeaux et leur flotte, vous aurez aussi à affronter un monstre des mers à savoir Lestari le megalodon. L’équipe profite de cette nouvelle saison pour mettre à jour la gestion de flotte et de navires ainsi que du nouveau contenu PvE.

Sachez qu’Ubisoft a également démarré une semaine gratuite permettant à quiconque de jouer du 30 mai au 6 juin gratuitement au jeu. Evidemment, si à la fin de cette période d’essai, vous voulez acheter le jeu, vous conserverez évidemment votre progression.

Skull and Bones est disponible sur PS5, XSX/S et PC.