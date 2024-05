Call of Duty Black Ops 6 sera disponible sur le Xbox Game pass à son lancement

Depuis le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, on se demandait à partir de quand Call of Duty ferait partie des titres à être disponibles sur le Xbox Game Pass à leur lancement. On sait désormais.

Microsoft et Activision ont donc confirmé que Call of Duty Black Ops 6, le prochain volet de la célébrissime saga va bel et bien être disponible à tous les abonnés Xbox Game Pass dès le jour de lancement du jeu. Pour le moment, la date de sortie n’a pas été communiqué. Rien d’étonnant puisqu’un showcase dédié au jeu est prévu pour le 9 juin prochain à 19h heure française. Ce livestream sera l’occasion d’enfin voir le jeu tourner alors qu’Activision a dévoilé aujourd’hui un premier teaser vidéo que nous vous proposons ci-dessous.

Call of Duty Black Ops 6 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour la fin d’année probablement – comme d’habitude ;).