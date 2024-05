Un des héros de The Boys arrive bientôt sur Mortal Kombat 1

Comme beaucoup de jeux de baston de nos jours, Mortal Kombat 1 voit de nouveaux personnages s’ajouter au roster d’origine régulièrement. En voilà un en provenance de la série The Boys.

Warner Bros Games et NetherRealm Studios confirment la disponibilité prochaine d’un nouveau personnage nommé Le Protecteur. Celles et ceux qui regardent la série The Boys sur Amazon Prime Video le connaissent certainement. Il viendra étoffer la liste des combattants de Mortal Kombat 1 à partir du 11 juin prochain – et dès le 4 juin pour les détenteurs du Kombat Pack.

Le Protecteur est donc issu de la série The Boys. Dans celle-ci, il est le super-héros le plus puissant mais aussi un bon « taré », véritable sociopathe. Jetez un coup d’oeil à la vidéo ci-dessous pour avoir une petite idée de ses capacités notamment ses attaques aériennes, ses rayons laser et une force surhumaine. La vidéo permet également d’apercevoir une certaine Ferra, une nouvelle combattante disponible en DLC. Elle sera disponible dans le cadre du Kombat Pack et sera disponible en achat séparé courant juin 2024.

Mortal Kombat 1 est disponible sur PS5, XSX/S, Switch et PC.