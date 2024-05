Astro Bot a enfin droit à un jeu complet pour la rentrée

Avec le lancement de la PS5, Astro a été utilisé pour faire la promotion des capacités du DualSense dans une démo jouable. On espérait un jeu complet depuis.

Il aura donc fallu plus de 3 ans pour qu’enfin Sony ne se décide à donner à son équipe Team Asobi l’occasion de briller avec Astro Bot. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n’a pas eu droit à un jeu avec le petit robot Astro de Sony depuis Astro Bot Rescue Mission sur le premier PS VR.

Compte tenu de la cote d’amour de la démo Astro Bot fournie avec toute PS5, il est toutefois pas étonnant que Sony se soit décidé. L’équipe de Team Asobi s’est donc attelé à produire un jeu d’action/plateforme qui semble particulièrement complet. Ainsi, Astro Bot va proposer quelques 6 univers et plus de 80 niveaux à écumer de fond en comble. Le but sera de retrouver les membres de l’équipage d’Astro.

Pour cette aventure, Astro pourra utiliser plus de 15 capacités. Comme sur la démo PS5, le jeu profitera pleinement de capacités du DualSense comme le retour haptique ou les gâchettes adaptatives pour offrir une belle immersion. Histoire d’offrir une certaine résistance, Astro devra faire face à plus de 70 nouveaux types d’ennemis entre sous-fifres de bas étage et boss coriaces.

Enfin, comme sur la démo, les créateurs se sont lâchés sur les clins d’oeil sur l’univers PlayStation comme vous pourrez sans doute le déceler dans la vidéo ci-dessous. Il me tarde de découvrir ce jeu tant la démo était un vrai plaisir et offrait un vent de fraîcheur et de fun dans une production mondiale peut-être un peu trop « sombre » depuis quelques années.

Astro Bot est prévu sur PS5 pour le 6 septembre 2024.