God of War Ragnarök va bel et bien sortir sur PC à la rentrée

Les rumeurs l’avaient évoqué. Sony confirme donc la sortie de la version PC de l’excellent God of War Ragnarök.

Après avoir sévi sur PS4/Pro et PS5, la dernière aventure de Kratos va donc bel et bien sortir sur PC avec son lot d’améliorations tenant compte des technologies disponibles sur cette plateforme. Cette adaptation va ainsi profiter des capacités de votre carte graphique. Vous aurez le choix entre le Nvidia DLSS 3.7, l’AMD FSR 3.1 ou encore l’Intel XeSS 1.3 pour l’upscaling permettant ainsi de gagner en performances avec un minimum de perte visuelle. D’ailleurs, avec un taux de rafraîchissement débloqué, vous pourrez monter à des framerates surréalistes si vous avez une configuration PC puissante. Les possesseurs d’écran ultra-large pourront apprécier le jeu avec la prise en charge du 21:9 et du 32:9.

Pour cette sortie, Sony va inclure le DLC Valhalla avec le jeu final histoire que vous puissiez y découvrir un mode de jeu largement inspiré du genre rogue-lite plutôt bien ficelé.

Si vous décidez de pré-acheter le jeu et cela jusqu’au 19 septembre prochain, vous pourrez récupérer des bonus cosmétiques suivants :

L’armure neige ressuscitée pour Kratos

La tunique neige ressuscitée pour Atreus

Pour les grands fans, Sony prévoit une édition deluxe numérique qui comprendra :

Le jeu complet God of War Ragnarök pour PC

L’armure de Valnoir pour Kratos*

La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)*

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos*

La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan*

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse

God of War Ragnarök sera disponible sur PC le 19 septembre 2024.