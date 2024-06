Capcom montre enfin son futur Monster Hunter Wilds particulièrement séduisant

Dévoilé l’hiver dernier, Capcom n’avait pas montré grand chose jusqu’à présent. Cette fois-ci, on peut enfin découvrir à quoi va ressembler Monster Hunter Wilds.

La saga Monster Hunter a une communauté colossale de quoi pousser Capcom a continuer à puiser dans cette forte licence. Avec ce nouvel Monster Hunter Wilds, on sent que l’éditeur nippon va pousser ses technologies internes pour un action/RPG encore plus spectaculaire avec une direction artistique vraiment réussie – en tous les cas très à mon goût. Vous pouvez juger par vous-même sur la vidéo ci-dessous.

Pour ce nouvel opus, vous allez rejoindre les rangs d’une équipe spéciale de la Commission de recherche enquêtant sur les Terres Interdites. Les personnages seront cette fois-ci totalement doublés vocalement. A vous de vous lancer dans l’aventure avec divers compagnons comme Alme, l’assistante nommée par la Guilde, votre Palico ainsi qu’un mystérieux enfant. L’action se déroulera dans divers biomes. Celui présente dans la vidéo ci-dessous est celui des Plaines Venteuses avec son mélange de déserts hostiles, de formations rocheuses et de prairies. Comme vous pouvez vous en douter, les biomes regorgent d’animaux sauvages et donc de monstrers qu’il faudra bien souvent combattre pour looter.

Capcom annonce d’ores et déjà que l’équipe de développement a fait évoluer le gameplay avec de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, Monster Hunter Wilds introduit un nouveau type de monture, les Seikret. Très agiles, ces créatures peuvent non seulement guider les cavaliers mais aussi effectuer des actions telles qu’aiguiser les armes, rassembler des matériaux ou encore manière une fronde. Une seconde arme peut être aussi stocké sur votre Seikret ce qui permet de partir en mission avec un arsenal plus polyvalent. Capcom fait revenir les 14 types d’armes de la série. Ceux-ci vont évoluer et permettre de nouvelles actions. Un mode focus va permettre d’être plus précis sur vos visées, les actions défensives ou encore les attaques sur les points faibles des monstres. Enfin, la nouvelle grappe-fronde permettra des actions contextuelles ainsi que la possibilité de collecter des objets à distance.

Relié d’une certaine manière à un des précédents titres de la saga à savoir Monster Hunter World, ce nouveau Monster Hunter Wilds permettra de récupérer des objets bonus spéciaux si vous avez une sauvegarde du précédent titre.

Monster Hunter Wilds est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC pour 2025.