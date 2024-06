Kena Bridge of Spirits confirmé sur Xbox pour cet été

Après avoir sévi sur PS5, PS4/Pro et PC, la bien jolie création du studio Ember Lab est enfin annoncé sur les consoles Xbox.

Kena Bridge of Spirits fut une belle réussite en étant un jeu d’action/plateforme plaisant à la direction artistique léchée. Vous pouvez vous reporter à notre test pour vous faire une idée si vous ne l’aviez pas suivi. C’est donc près de 3 ans après qu’Ember Lab e l’équipe va sortir des versions XSX/S et Xbox One/X de son titre. Les curieux pourront se lancer à partir du 15 août prochain dans l’aventure de Kena. A vous d’explorer et résoudre bien des énigmes avec l’aides des Rots afin d’aider des esprits.

Pour ces versions, l’équipe de développement va ajouter du contenu exclusif aux consoles Xbox comme des chapeaux à la thématique pirates pour les Rots, les petites créatures aidant Kena dans son périple ainsi qu’un bâton et un skin inédits. Cette version Xbox va évidemment bénéficier de toutes les mises à jour et tous les contenus sortis depuis son lancement y compris le DLC anniversaire lancé en septembre 2022.

Les collectionneurs apprécieront certainement l’édition Premium du jeu prévue en collaboration avec Maximum Entertainment. Cette édition physique comprendra les éléments suivants :

Bande originale en version numérique

Des stickers

Un bâton unique pour Kena

Un skin doré pour les rots

Des chapeaux à la thématique pirate pour les rots

Kena Bridge of Spirits sera disponible sur XSX/S et Xbox One/X le 15 août 2024. Il est déjà disponible sur PS5, PS4/Pro et PC.