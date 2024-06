Corsair se lance dans le sim racing

Corsair continue sa progression et se lance sur de nouveaux marchés. Le constructeur profite du Computex 2024 pour teaser son arrivée future dans le domaine du sim racing.

Connu pour ses composants PC, ses PC et sa branche Elgato focalisé sur les streamers et les créateurs de contenus, Corsair continue à suivre les besoins des joueurs. C’est lors du Computex rassemblant toute la tech informatique mondial qui vient de débuter à Taipei (Taiwan) que Corsair annonce un nouveau venu dans son catalogue.

Le marché du sim racing ne cesse de progresser et cela n’a certainement pas échappé à Corsair qui prépare donc un cockpit pour les fans de sim racing. Corsair va ainsi profiter de son expérience dans les accessoires et de ses canaux de production et de duplication pour produire un cockpit qui se veut accessible. Corsair a décidé de profiter du Computex 2024 à Taipei pour présenter un prototype et dévoiler une vidéo (cf. ci-dessous) permettant de se faire une petite idée sur ce qui attend les fans de simulation automobile.

Le cockpit offrirait une grande flexibilité avec sa modularité et ses nombreux réglages possibles. Il est ainsi possible de passer d’une position semi-inclinée de type F1 à une position plus adéquate pour le GT. Corsair vise donc clairement une polyvalence pour titiller l’intérêt de tous les simracers. La structure est annoncée en acier robuste et conçu pour réduire au maximum la flexion pour une meilleure stabilité.

Il va falloir attendre d’en savoir plus lorsque Corsair détaillera plus en avant ce produit avec un nom définitif, toutes les caractéristiques et surtout son tarif. A suivre donc…