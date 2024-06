Un petit teasing sur Alien Rogue Incursion sur PS VR2, SteamVR et Meta Quest 3

L’horreur est une thématique qui fonctionne bien en réalité virtuelle. Rien d’étonnant à ce qu’on ait droit à beaucoup de titres du genre. Et quoi de mieux que l’univers Alien pour vous faire flipper?

Le PlayStation VR2 va donc voir débarquer l’hiver prochain un nouveau titre inspiré par l’univers Alien. Nommé Alien Rogue Incursion, il est développé par le studio Survios à qui on doit des titres VR tels que Creed Rise to Glory ou encore Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey. Pas des newbies dans le domaine du VR donc.

Jeu d’action/horreur solo, Alien Rogue Incursion va proposer une intrigue inédite où vous aurez à explorer une vieille usine sur une planète particulièrement inhospitalière nommée Purdan. Comme vous pouvez vous en douter, il va falloir affronter les fameux xenomorphs de quoi vous foutre les chocottes d’autant plus que leur comportement dynamique pourra surprendre même les joueurs les plus prudents. Il va donc falloir faire preuve de sang froid et ne pas forcément chercher à les affronter si vous comptez survivre.

En attendant d’en savoir et d’en voir plus, voici donc la première vidéo disponible sur ce projet.

Alien Rogue Incursion est prévu sur PS VR2, SteamVR et Meta Quest 3 pour la fin 2024.