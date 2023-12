Resident Evil 4 enfin disponible sur iPhone 15 Pro, iPad et Mac

Capcom fait partie des premiers grands éditeurs à se lancer sur les machines à base de puce Apple… d’Apple. Après Resident Evil Village, c’est au tour de Resident Evil 4 de débarquer dans le monde Apple.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, un iPad ou un Mac à base de puce Apple M1 et supérieur, Resident Evil 4 est enfin disponible sur l’AppStore. Remake du titre originellement sorti sur la GameCube de Nintendo, Resident Evil 4 a déjà fait forte impression sur les consoles et sur PC. Olivier-Brice l’avait très bien noté sur son test.

C’est donc au tour des possesseurs de machines Apple de pouvoir goûter à cette aventure où Leon S. Kennedy part dans un village isolé européen à la recherche de la fille du président des USA kidnappée. Et comme vous pouvez vous y attendre, il va y rencontrer bien des horreurs.

Simultanément, Capcom lance aussi le DLC de Resident Evil 4 nommé Separate Ways qui met en scène Ada Wong dans une mission secrète qui s’entrecroise avec la mission de Léon.

Je vous prépare des vidéos des différentes versions pour que vous puissiez vous faire une idée mais je peux d’ores et déjà vous dire que Capcom a revu certains aspects sur les versions iOS et iPadOS notamment en retirant les options graphiques. L’éditeur a semble-t-il opté pour un réglage unique pour tous plutôt que d’intégrer toutes les options de réglages graphiques comme c’était le cas sur Resident Evil Village. Ces options restent toutefois totalement disponibles sur la version Mac. D’un point de vue technique, les versions tournant sur iPhone 15 Pro/Max et iPad M1 et supérieur sont jouables et assez convaincantes même s’il ne faut pas s’attendre à du 60FPS mais plutôt 30FPS. La résolution moindre et l’upscaling MetalFX en mode performance rend le visuel un peu trop granuleux à mon goût mais le jeu reste jouable. Sur Mac, sur mon Mac Studio M1 Ultra, cela tend vers le 4K60 sans trop de problème avec MetalFX en mode qualité. On peut ajuster divers aspects pour gagner en performance.

Quelle que soit la version, vous pouvez utiliser un pad Bluetooth pour y jouer. Si vous avez un DualSense ou un pad Xbox, cela fonctionne sans problème. Sur Mac, vous pouvez évidemment jouer avec le couple clavier/souris. Sur les versions iPhone et iPad, vous pouvez jouer également sur l’écran tactile avec une interface totalement personnalisable. Mais personnellement, rien ne vaut le jeu au pad.

A noter que Capcom propose une promo pour le lancement de Resident Evil 4 sur l’AppStore. Vous aurez ainsi 50% de réduction jusqu’au 17 janvier prochain et recevront en plus divers objets in-game en bonus.

Pour rappel, Resident Evil 4 est le premier titre Capcom à prendre en charge l’achat universel – cela n’était malheureusement pas le cas pour Resident Evil Village. Achetez une version et vous pourrez y jouer sur iOS, iPadOS et Mac avec progression croisée. Espérons que l’achat universel va totalement se généraliser.

Resident Evil 4 est disponible dès aujourd’hui 20 décembre 2024 sur iPhone 15 Pro/Max, iPad et Mac à base de puce Apple.