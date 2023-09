Resident Evil Village débarque fin octobre sur iPhone 15 Pro et iPad

Annoncé pendant la conférence de rentrée d’Apple dévoilant les nouveaux iPhone 15, Resident Evil Village va débarquer assez rapidement sur les derniers iPhone 15 Pro haut de gamme et les iPad à base de puce Apple.

Capcom confirme la sortie de Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi que tout iPad à base de puce Apple M1 et supérieur pour le 30 octobre prochain. Le titre sera disponible sur l’App Store à cette date. A noter que son extension Winters’ Expansion sera également disponible sur ces machines mobiles.

Capcom profite de cette annonce pour confirmer que Resident Evil 4 et son extension Separate Ways récemment lancée sur consoles et PC – on vous prépare une vidéo prochainement – seront disponibles sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max et tous les iPad et Mac avec puce Apple M1 et supérieur d’ici la fin de l’année.

Resident Evil Village et Resident Evil 4 pourront être téléchargés gratuitement histoire que vous puissiez tester un peu le jeu avant de payer le tarif pour jouer au titre complet.