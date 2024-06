Destiny 2 Echos débute aujourd’hui

Une petite semaine après le lancement de la dernière extension, La Forme Finale, Bungie lance l’acte 1 de la nouvelle structure qui va remplacer les saisons.

Ainsi, sur la prochaine année, Bungie va lancer trois épisodes nommés respectivement Echos, Revenant et Hérésie. Bungie a ainsi décidé de délaisser le concept des saisons très usités pour une structure inspirée par les séries. Ces trois épisodes vont permettre de raconter la suite de la saga de la Lumière et des Ténèbres – hé oui, vous pensiez vraiment que la fin du Témoin allait tout clôturer? Chaque épisode se présentera en 3 actes d’une durée environ de 6 semaines chacun. Cette structure permet ainsi une plus fréquente mise à jour des contenus.

L’acte 1 du premier épisode nommé Echos débute dès à présent. Ces échos sont de mystérieux objets qui se sont disséminés après la victoire contre le Témoin. Vous allez donc vous embarquer dans un voyage pour enquêter sur les dit objets ce qui vous conduira sur Nessos. Vous aurez pour compagnons, Failsafe, Saint-14 et Osiris et devrez faire face à une armée de Vex et un nouvel ennemi.

L’acte 2 est d’ores est déjà prévu et débutera le 16 juillet. L’acte 3 sera lancé le 27 août prochain. Chaque acte va comprendre son lot de nouvelles missions et d’activités ainsi que des armes et des équipements à looter.

Si l’épisode Echos semble privilégier les Vex, sachez d’ores et déjà que l’épisode Revenant concernera surtout les Déchus. L’épisode Hérésie se focalisera sur la Ruche avec une destination qui rappellera des souvenirs à certains à savoir le fameux Cuirassé. Je vous laisse regarder la vidéo ci-dessous détaillant un peu tout le contenu de cette dixième année avec ces trois épisodes.

En teasing, Bungie travaille sur l’avenir de Destiny 2 avec un projet au nom de code Frontières encore assez mystérieux pour le moment. Il faudra attendre 2025 pour voir débarquer le contenu et probablement la fin de l’année pour en savoir plus.

Destiny 2 La Forme Finale est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.