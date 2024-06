Découvrez l’intégralité du prologue de Destiny 2 La Forme Finale jusqu’en 4K HDR

Ca y est ! Bungie a – presque – lancé la toute dernière extension de Destiny 2. Ayant réussi à passer entre les mailles du filet de la maintenance des serveurs, je vous propose notre vidéo de gameplay.

La dernière extension de Destiny 2 nommée La Forme Finale a donc été lancé, non sans peine, hier tard dans la soirée. Tous les gardiens vont devoir cette fois-ci faire face au pire des ennemis, le Témoin, et entrer dans le Voyageur. Avec de nouvelles armes, une nouvelle doctrine et de nouveaux ennemis et environnements, on aura fort à faire – espérons-le – en attendant le raid prévu dès ce vendredi pour celles et ceux qui vont faire la course de qui la terminera en premier.

La vidéo ci-dessous a été capturé sur la version PS5. Elle permet de découvrir l’intégralité du prologue. Vous constaterez que j’ai dû faire face à quelques messages d’alerte de serveur. J’ai même eu droit à un magnifique bug où je me suis retrouvé bloqué. J’ai dû relancer la mission. Histoire de ne pas rallonger artificiellement la vidéo déjà longue, j’ai coupé cette section buggée et remonté la vidéo pour qu’elle s’enchaîne correctement.

Dès que j’aurais un peu plus de temps, je retournerais au combat. Peut-être que je croiserais certains d’entre vous 😉

Bon visionnage

Destiny 2 La Forme Finale est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.