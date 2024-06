EA et Bioware montrent enfin leur nouveau Dragon Age The Veilguard

C’est en deux étapes qu’EA et Bioware ont finalement dévoilé et montré du gameplay du prochain Dragon Age et cela s’annonce plutôt tentant.

Cela fait un moment qu’on a appris le développement d’un nouveau Dragon Age, une saga avec une base de fans important. Terminé donc – pour le moment – les aventures spatiaux des Mass Effect. Bioware retourne au bon vieux heroic fantasy avec Dragon Age The Veilguard.

Le pitch de départ est relativement classique. Vous allez incarner un certain Rook et allez devoir affronter des dieux elfiques pour les empêcher de détruire le monde. Vous serez toutefois accompagné de divers personnages qui vous aideront à progresser. Bioware oblige, la narration sera au coeur de votre aventure avec une foultitude de détails, de dialogues et des personnages qu’on espère riches. L’action va se dérouler sur Thédas regorgeant de villes animées, de zones à la végétation dense, de marécages ou encore de profondes abîmes.

Les différents protagonistes qui pourront faire partie de votre équipe sont décrits comme suit :

, une cynique qui lutte pour un avenir meilleur, à la fois en tant que détective privée et que membre des Dragons de l’ombre, les rebelles de Tévinter. Taash, draconiste et membre des Seigneurs de la Fortune, Taash vit pour l’aventure et n’hésite pas à prendre des risques.

Voici pêle-mêle certaines caractéristiques citées par EA et Bioware :

Compagnons : Les nouveaux compagnons de Dragon Age™: The Veilguardprennent vie au travers d’intrigues individuelles parmi les plus captivantes de l’histoire de Dragon Age. Les joueurs pourront façonner leurs relations avec chaque Mandataire du Voile, ainsi que leur destin, dans des histoires riches et dynamiques d’amour et de perte qui les pousseront à faire des choix complexes. De nouveaux compagnons, comme Bellara la Mandataire du Voile, Emmrich le nécromancien et Neve la détective privée sont issus des factions emblématiques de l’univers Dragon Age et possèdent des arbres de compétences propres et de l’équipement spécialisé pour progresser en équipe. Les joueurs retrouveront aussi des visages familiers, comme l’archère naine, Lace Harding, qui fait son retour dans la franchise en tant que compagnon à plein temps.

A en juger par la vidéo de gameplay que vous pouvez voir ci-dessous en plus de la bande-annonce, Dragon Age The Veilguard semble intéressant et sans doute moins sérieux que les anciens volets. La direction artistique pourrait toutefois ne pas plaire à tous notamment aux fans de la première heure. On verra lorsque le jeu sortira.

Dragon Age The Veilguard sortira sur PS5, XSX/S et PC pour l’automne 2024.