Logitech G dévoile son nouveau clavier gaming, le G515 Lightspeed TKL

Cela faisait un petit moment qu’on n’avait pas entendu parler d’accessoires de la part de la branche gaming de Logitech. Cette fois-ci, on a droit à un nouveau clavier plutôt séduisant.

Si, comme moi, vous n’aimez pas vous encombrer avec d’immenses claviers, Logitech G a pensé à vous en annonçant un nouveau clavier TKL à savoir sans pavé numérique. Mieux encore, il s’agit d’un clavier low profile avec des touches plus profilées par rapport à un clavier mécanique classique. Autant dire que ces deux arguments ont titillé mon intérêt. Même si j’ai évolué dans l’informatique à mes débuts avec les claviers mécaniques, les versions modernes plus profilées sont tout de même plus confortables.

C’est donc ce que propose Logitech G avec le G515 Lightspeed TKL. Ce clavier mécanique a une hauteur de seulement 22 mm et bénéficient de switchs avec une activation à 1,3 mm et une distance de déplacement totale de 3,2 mm plus courte que les switchs traditionnels. Cela devrait permettre des activations plus rapides pour un maximum de réactivité. Pour le confort, ce clavier est doté d’une couche de mousse insonorisante, de stabilisateurs lubrifiés en usine et de touches PBT pour un confort de frappe optimal.

Le G515 Lightspeed TKL dispose également de la technologie maison Keycontrol qui permet d’affecter jusqu’à 15 actions différentes par touche. Autant dire que vous devriez pouvoir assigner facilement vos raccourcis et vos macros préférés.

Les fans de rétroéclairage apprécieront son système RVB Lightsync donnant accès à 16,8 millions de couleurs. La triple connectivité, Lightspeed, Bluetooth et filaire via USB-C rend ce clavier polyvalent pour le connecter à votre PC. Sa batterie rechargeable permet une autonomie jusqu’à 36 heures d’affilée.

Le G515 Lightspeed TKL est disponible dès à présent pour environ 150€.