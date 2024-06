Metroid Prime 4 se rappelle à votre bon souvenir

Le projet Metroid Prime 4 fait partie des arlésiennes de l’industrie du gaming. Après avoir disparu des radars, Nintendo le reconfirme près de 7 ans après l’avoir évoqué.

Evoqué pour la première fois lors de l’E3 2017, Metroid Prime 4 a connu un développement chaotique. Ainsi une première équipe avait travaillé sur le projet mais Nintendo décida d’abandonner le projet car n’atteignant selon le constructeur pas « ses standards de qualité ».

Nintendo confia alors le développement à Retro Studios qui avaient déjà signé les trois précédents volets. Le résultat est donc visible sur la vidéo ci-dessous et présente une réalisation séduisante et soignée ainsi qu’un nouveau titre, Metroid Prime 4 Beyond. Bref, les fans de Samus vont pouvoir reprendre les armes mais il va toutefois attendre encore un moment puisque le jeu n’est annoncé que pour 2025. De là à penser qu’il s’agira aussi d’un titre qui sortira sur la future Nintendo Switch 2…

Metroid Prime 4 Beyond est prévu sur Switch en 2025.