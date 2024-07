Microids sort les versions natives PS5 et XSX/S de son Agatha Christie The ABC Murders

Il semble que l’éditeur français ait décidé de sortir des versions optimisées pour les consoles PS5 et XSX/S de certains de ces anciens titres. Pour aujourd’hui, on a droit à une des enquêtes d’Hercule Poirot.

Dès à présent, si vous aimez les jeux d’aventure/enquête classiques, vous pouvez acquérir en version digitale ou en version physique Agatha Christie The ABC Murders sur PS5 et XSX/S. Il s’agit donc de versions natives profitant – un peu – des capacités de ces consoles pour vous faire découvrir une des aventures d’Hercule Poirot sorti à l’origine sur PS4, Xbox One et PC en 2016.

Ces versions permettent de jouer jusqu’en 4K30 ou 1080p60. Il est étonnant, compte tenu de la réalisation du jeu, qu’on ne puisse pas pousser jusqu’au 4K60 même avec résolution dynamique. Le jeu bénéficie d’autres améliorations visuelles.

Pour rappel, Agatha Christie The ABC Murders est un jeu d’aventure et d’enquête à la troisième personne où vous incarnez le célèbre détective Hercule Poirot à la poursuite d’un certain ABC. A vous d’enquêter dans diverses villes anglaises, interroger divers personnages, résoudre des énigmes, déduire en fonction des indices pour réussir à trouver ce ABC.

Agatha Christie The ABC Murders est disponible sur PS5 et XSX/S à partir d’aujourdhui 4 juillet 2024.