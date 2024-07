Découvrez de longues vidéos de gameplay de The First Descendant jusqu’en 4K HDR [MàJ]

Disponible depuis quelques jours et après un lancement un peu chaotique, petit à petit, le looter/shooter de Nexon Games se laisse apprivoiser.

Etant fan de shooter, je surveillais ce The First Descendant depuis un moment et avait pu le découvrir pendant une phase bêta. Disponible en free to play depuis quelques jours, le jeu a connu un lancement chaotique avec divers bugs.

Pour rappel, The First Descendant est donc un looter/shooter free to play disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il nous fait incarner des légataires (descendant en VO) qui doit combattre les ennemis du moment, les Vulgus, pour sauver la Terre. Shooter à la troisième personne, il offre un gameplay efficace même si c’est encore perfectible. La structure du jeu et son côté monétisation ne sont pas sans faire penser à Warframe avec une flopée d’objets et de choses à crafter pour pouvoir obtenir des choses si vous ne voulez pas débourser des sous. Développé sur l’Unreal Engine 5, The First Descendant offre une réalisation plutôt soignée avec des performances acceptables – pour peu que les dévs corrigent les bugs évidemment.

Les vidéos ci-dessous ont été capturé sur la PS5, laXbox Series X et sur PC en 4K HDR. Sur la XSX et la PS5, j’ai opté pour le mode performance permettant d’atteindre le 60FPS. Honnêtement ces deux versions consoles se valent à peu près.

Sur PC, la configuration est réglée en Ultra avec DLSS en mode performance et cela tourne grosso modo juste au-dessus d’un 60FPS. La configuration étant un Intel Core i9-14900 et une RTX 4080 Super, cela vous donne une idée. Si vous voulez atteindre les 120FPS, il va falloir une machine encore plus puissante et baisser de résolution probablement. A noter que sur PC, notamment sur ma configuration, les crashs étaient récurrents lors de la phase de compilation des shaders.

The First Descendant est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC en free to play sur les divers stores.

[MàJ] Ajout de la vidéo tirée de la version PS5 après le patch corrigeant les problèmes de performance.