L’acte 2 des Echos de Destiny se profile à l’horizon

Même si la campagne est terminée, Destiny 2 La Forme Finale va continuer à accaparer les gardiens avec l’acte 2 des Echos à sortir la semaine prochaine.

Si vous ne voulez pas regarder tranquillement le stream dont je vous mets le player Youtube ci-dessous, voici donc un petit résumé de ce que l’équipe a dévoilé pour non seulement l’acte II des Echos.

Le concept des Episodes qu’a lancé Bungie leur permet d’évoquer les conséquences de la fin du Témoin dans la campagne. Le premier épisode était donc nommé Echos et nous avons pu découvrir l’acte I au lancement même de l’extension La Forme Finale. On y retrouvait Failsafe pour une petite aventure sur plusieurs semaines avec son lot de petites missions et d’activités sur Nessos. Ce sera encore le cas avec l’acte II.

Alors hormis la continuité de la narration que je vous laisse découvrir dans les prochaines semaines, Bungie a donc prévu quelques nouveautés. L’acte II va proposer :

Trois nouveaux champs de bataille qui pousseront vraiment le coop avec un grand nombre d’ennemis à combattre

De nouveaux mods d’artéfacts qu’il faudra sélectionner en fonction de vos envies comme d’habitude

Les armes de cet acte avec certaines nouvelles et le retour d’autres buffés pour regagner en intérêt

De nouveaux ornements d’armure du Solstice

L’acte II des Echos va donc débuter mardi prochain 16 juillet au reset hebdomadaire. Si vous n’aviez pas terminé l’acte I, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Destiny 2 La Forme Finale est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.