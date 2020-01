Les bêtas de Disintegration, le nouveau titre du co-créateur de Halo, la semaine prochaine

L’un des co-créateurs de la saga Halo, Marcus Lehto, avait quitté Bungie en 2012 et on n’en avait plus entendu parler jusqu’à il y a quelques semaines lorsque son nouveau projet, Disintegration, a été dévoilé. Les curieux vont pouvoir découvrir le titre via une bêta fermée puis une bêta ouverte très bientôt.

En fait, dès la semaine prochaine pour celles et ceux qui ont obtenu un accès à la bêta privée qui va se dérouler les mardi 28 et mercredi 29 janvier 2020 de 17h à 8h59 le lendemain heure française aussi bien sur PS4, Xbox One et PC (via Steam). La bêta publique se déroulera quelques jours après du 31 hanvier au premier février.

Ces deux bêtas permettront aux joueurs de tester deux des trois modes de jeu multijoueur prévu sur Disintegration lors de sa sortie officielle. Pour rappel, Disintegration nous embarque dans un futur assez sombre où, pour survivre, l’humanité a recours à l’intégration de cerveaux dans des armures robotiques. Cette solution qui devait être temporaire a fini par diviser l’humanité. Certains considèrent que cette nouvelle forme de vie est l’avenir de l’humanité et chassent tous les humains restant afin de les « intégrer ». Dans ce contexte, le joueur va incarner un certain Romer qui s’est rebellé contre sa propre « robotisation ». Le jeu final devrait permettre de découvrir une campagne solo permettant de suivre l’histoire de Romer et découvrir l’univers de Disintegration. Et pour les fans de PvP, le jeu proposera nombre de modes et de cartes pour se fritter.

Disintegration est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour courant 2020.