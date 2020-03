Oh, un remaster du Blade Runner de Westwood Studios !!!

La mode du remastering bat son plein. Cette fois-ci, on apprend via nos confrères d’Hollywood Reporter que Nightdive Studios et Alcon Entertainment travaillent à un remaster de Blade Runner, le jeu d’aventure point & click sorti par Westwood Studios en 1997 sur PC.

Le duo va donc moderniser le titre pour l’adapter aux machines actuelles à savoir PS4, Xbox One, Switch et PC. Le jeu était inspiré par le film Blade Runner de Ridley Scott de 1982. Il ne s’agissait toutefois pas d’une adaptation directe puisqu’on incarnait un détective Ray McCoy alors en chasse de réplicants dans un Los Angeles de 2019 – comme quoi la SF d’anticipation se plante un peu dans les dates car je n’ai pas croisé récemment de réplicant et vous ?

Blade Runner Enhanced Edition bénéficiera du moteur maison KEX de Nightdive Studios avec des modèles 3D des personnages, des animations et des cinématiques très largement améliorés. L’affichage passera également au 16/9ème. Il sera également possible de personnalisation clavier et contrôleur. Enfin, il sera traduit en plusieurs langues dont le français.

Pour vous faire une idée, on vous a trouvé du gameplay de la version PC de l’époque ci-dessous. De nos jours, on pourrait avoir le jeu entièrement en 3D temps réel et non sous forme de succession de plans fixes. On va voir ce que cela peut donner une fois modernisé.

Blade Runner Enhanced Edition sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Aucune date de sortie n’a été confirmé.