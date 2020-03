Nacon annonce WRC 9 ainsi que WRC 10 et 11

Nacon, désormais label gaming de Bigben, et le studio KT Racing vont ravir les fans de rallye. La licence WRC va continuer avec trois nouveaux volets à savoir WRC 9, 10 et 11.

Nacon et KT Racing annoncent la sortie de WRC 9 pour septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC avec une version Switch prévue pour une date ultérieure. Nacon confirme également que le développement de WRC 9 comprend également des versions PS5 et XSX mais aucune date de sortie précise n’est indiquée. Il faudra patienter un peu.

Comme vous pouvez vous y attendre, WRC 9 comprendra nombre de nouveautés et améliorations :

Un mode carrière enrichi avec de nouvelles possibilités pour faire progresser votre écurie et encore plus de variété dans les épreuves.

3 nouveaux rallyes : Japon, Nouvelle-Zélande, Kenya

Plus de 50 équipes officielles et leurs livrées en WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC

Plus de 15 véhicules bonus ayant marqué l’histoire du championnat

Une simulation encore plus réaliste avec un travail sur la physique des voitures notamment pour les suspensions, le freinage, la gestion des masses, etc.

Parallèlement, Nacon et KT Racing confirment les développement de WRC 10 et 11 pour les deux prochaines années. Les fans peuvent donc se rassurer. Il y aura de la suite dans les idées et vous aurez de nouveaux titres à vous mettre sous la dent au moins jusqu’en 2022.

WRC 9 est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 3 septembre 2020. Les versions Switch, PS5 et XSX sortiront à une date ultérieure.