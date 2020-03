Warframe sera sur PS5 et Xbox Series X

Cela fait 7 ans que Digital Extremes a lancé son Warframe et a petit à petit trouvé son public avec une communauté très forte. Initié sur PC, ce projet a ensuite été adapté sur PS4, Xbox One puis plus récemment la Switch. Alors avoir des versions PS5 et Xbox Series X dans un avenir proche n’a rien de surprenant.

C’est ce qu’on apprend lors d’une conférence financière de la maison mère de Digital Extremes. Un des pontes a ainsi indiqué que Warframe allait arriver sur plus de plateformes comme les consoles next-gen (PS5, Xbox Series X donc) ainsi que d’autres appareils.

Adapter ou plutôt patcher Warframe pour que le jeu profite des caractéristiques des prochaines consoles de Sony et Microsoft n’a rien d’étonnant. On peut donc espérer un jeu avec une fluidité plus optimale et une résolution 4K native ainsi que des temps de chargement réduit. Visuellement, ces versions devraient également bénéficier de diverses améliorations graphiques. Il suffit de voir la version PC actuelle pour espérer des améliorations de niveau simulaire.

Quant aux autres appareils cité précédemment, on pourrait se demander à quelles machines le cadre de la maison mère de Digital Extremes fait référence. Certains pensent à Google Stadia sauf que jusqu’à présent, Stadia n’a aucun titre free to play car ce modèle économique pourrait poser problème si Google n’a pas prévu le coup. Pourtant le géant devrait y penser et trouver un modèle économique pour attirer les développeurs ayant des titres free to play avec de grosses communautés comme Warframe ou encore un PUBG.

On pourrait également penser à une adaptation de Warframe sur iOS ou Android. Après tout, si la Switch peut faire tourner Warframe, il n’y a pas de raison particulière que les smartphones et tablettes récentes tous plus puissantes que la Switch ne pourraient pas.

Bref, malgré son âge, Warframe reste un titre à surveiller pour tous les fans de shooter looter.

Warframe est disponible en free to play sur PS4, Xbox One, Switch et PC.