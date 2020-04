La sortie de The Last of Us Part II reportée. Nouvelles images.

Si vous aviez prévu de rester chez vous fin mai pour vous lancer dans The Last of Us Part II, la suite de l’excellent jeu d’action/aventure de Naughty Dog, vous allez être déçu. La sortie du jeu vient d’être reportée.

Naughty Dog l’a ainsi indiqué via un tweet. L’équipe met en cause une problématique de logistique vu le contexte de pandémie. L’équipe et Sony ont donc préféré reporter la sortie afin de s’assurer d’un lancement en douceur et surtout disponible pour tout le monde simultanément. Sur une note positive, Naughty Dog indique que le jeu est quasiment terminé. Il leur reste juste quelques bugs à corriger.

Pour rappel, The Last of Us Part II était prévu pour le 29 mai prochain initialement. Pour le moment aucune date de sortie n’a été confirmé par Sony Interactive Entertainment. Le délai ne devrait à priori pas être très long.

A noter qu’un autre titre va être aussi décalé. Il s’agit d’Iron Man VR prévu sur PSVR. Là encore, pas de date de sortie confirmée pour le moment.

Pour se faire pardonner, Naughty Dog lâche une nouvelle série d’images qui donne vraiment envie.