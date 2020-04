DualSense – Sony dévoile enfin le pad de la future PlayStation 5

On ne peut pas dire que Sony soit vraiment pressé de dévoiler sa prochaine console puisqu’on n’a pas eu beaucoup d’informations très précises. Mis à part une récente conférence qu’on a essayé de vous traduire dans un language plus digeste dans notre article, Sony reste toujours aussi mystérieux.

Au moins, cette fois-ci, via son blog officiel, Sony a dévoilé quelque chose de bien plus concret pour tous les fans de la marque qui s’impatientent de découvrir le nouveau bébé : La PlayStation 5. Si on ne sait encore pas grand chose du look final de la console et de nombre de ses fonctionnalités, on peut enfin découvrir le design du futur pad nommé DualSense.

Sony a donc décidé d’abandonner le nom DualShock pour ses pads. Il est vrai qu’avec le DualSense, Sony compte proposer un accessoire bien plus « tactile » avec un système de feedback haptique à l’instar de ce qu’on a sur certains smartphones comme les iPhone d’Apple. L’objectif est d’offrir plus de sensations aux mains du joueur. Pour exemple, Sony parle d’une sensation différente du pad en fonction de la surface sur laquelle roule une voiture.

Par ailleurs, on le savait déjà, Sony confirme les gâchettes R2 et L2 adaptatives qui offriront une résistance variable en fonction des actions. Là encore l’exemple de la résistance de la gâchette lorsqu’on bande un arc est donné. Aux développeurs de jouer sur toutes ces possibilités du pad pour offrir une immersion encore plus complète avec des sensations physiques plus importantes.

S’il est toujours possible d’utiliser un casque micro, le DualSense intègre directement un microphone pour faciliter le chat avec vos coéquipiers et amis sans nécessiter un casque. La barre de lumière a été déplacé et se retrouve de part et d’autre du touchpad. Cela devrait donner de bien jolis effets surtout lorsqu’on joue dans le noir ;). Sony n’a pas indiqué si le touchpad est toujours tactile ou s’il devient simplement un gros bouton. Il faut bien avouer que très peu de jeux se servent des capacités touch de la DualShock 4. On va supposer qu’il reste un touchpad comme sur la DualShock 4 ne serais-ce que pour la rétrocompatibilité avec les titres PS4 qui s’en servent.

Un dernier point, le DualSense fonctionnera sur batterie rechargeable via un câble USB-C. On voit le connecteur d’ailleurs sur une des images ci-dessous.

Pour le reste, on retrouve nos chers boutons rond, croix, carré, triangle, les R1/L1 plus épais cette fois-ci et la croix directionnell ainsi que les deux sticks analogiques qui semblent avoir le même moule que la DualShock 4. Le bouton Share est toujours présent sauf qu’il se nommé désormais Create. Sony tease sur le fait que ce bouton va pouvoir permettre aux joueurs de nouvelles façons de créer du contenu et les partager. Il va falloir attendre encore pour voir tout ça tourner avec le système de la PS5.

J’avoue bien aimer le look du pad. Très futuriste, il m’a fait penser à la direction artistique d’un film de SF comme Oblivion. Si la PlayStation 5 suit ce design futuriste, elle devrait en jeter dans nos salons non? 😉

Petit regret. Sony n’a semble-t-il pas intégré les palettes sous le pad pourtant si pratique. Et à vue de nez, la fixation dorsale récemment sortie pour la DualShock 4 ne devrait pas pouvoir être utilisé étant donné la différence dans le design. De là à penser que Sony aura peut-être une autre fixation dorsale à sortir par la suite…

Allez encore des semaines d’attente pour avoir des infos au compte-gouttes avant le big show qu’on espère tous.

La PlayStation 5 est toujours, selon les dires de Sony, prévu pour les fêtes de fin d’année. Il va falloir attendre pour savoir si la pandémie actuelle ne risque pas d’affecter la production de la PS5 – tout comme celle pour la Xbox Series X également prévu pour la fin d’année.