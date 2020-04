The Last of Us Part II sortira à la mi-juin

La dernière superproduction de Naughty Dog et Sony aura connu quelques soubresauts. Reporté déjà plusieurs fois, The Last of Us Part II a enfin, espérons-le, une date de sortie définitive.

Initialement prévu pour le 21 février puis pour le 29 mai, Sony et Naughty Dog avaient indiqué début avril reporter cette nouvelle aventure à une date ultérieure sans donner plus de détails. Naughty Dog avait indiqué que le nouveau délai était principalement dû au contexte pandémique.

Désormais, on a une date précise de lancement de la nouvelle aventure d’Ellie. Vous pourrez vous lancer dans le monde apocalyptique de The Last of Us Part II à partir du 17 juin 2020 sur votre PS4 ou PS4 Pro. Attendez-vous, sur la version PS4 Pro, à avoir une résolution supérieure et sans doute un jeu plus performant dans l’ensemble.

Allez, encore un peu de patience pour découvrir ce nouveau titre.

The Last of Us Part II est prévu pour le 17 juin 2020 sur PS4.