Destiny 2 sera bel et bien sur PS5 et Xbox Series X

Franchement, il n’y avait pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour pronostiquer l’arrivée de Destiny 2 sur la prochaine génération de consoles.

Bungie, via un simple petit tweet en réponse à l’équipe Xbox, confirme bien l’arrivée prochaine de son MMOFPS actuellement disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. L’équipe donnera les détails prochainement.

Attendez-vous à ce que Bungie patche les versions PS4 et Xbox One pour profiter un tant soit peu de la puissance de la PS5 et de la XSX. Puisque les versions PS4 Pro et Xbox One X tournent en 4K (upscalé pour l’un et natif pour l’autre) 30 images/seconde, on peut espérer que les versions PS5 et Xbox Series X le seront tous deux en 4K natif et 60 images/seconde. Pour les consoleux qui ne connaissent pas ce framerate sur Destiny 2, sachez que cela change la sensation du jeu. Si en plus, l’équipe pouvait améliorer un peu le rendu graphique et la synchronisation entre les joueurs, ça serait parfait.

A l’heure actuelle, on ne sait pas si Bungie va permettre le Smart Delivery sur XSX à savoir que la mise à jour vers la version XSX serait gratuite pour ceux qui l’ont déjà sur leur Xbox One ou Xbox One X. De même côté Sony puisqu’on peut être sûr qu’un service similaire sera proposé. Espérons que oui car franchement racheter le même jeu plusieurs fois c’est pénible.