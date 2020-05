Iron Man VR en démo pour les possesseurs du PlayStation VR

Si vous avez un casque PlayStation VR et que vous êtes un grand fan de Marvel et plus spécifiquement d’Iron Man, vous avez sans doute dû faire preuve d’énormément de patience pour pouvoir vous prendre pour Tony Stark. L’attente ne sera plus trop longue.

Après deux reports, le titre VR inspiré par le héros de Marvel va enfin débarquer. Et avant même de voir le titre final le 3 juillet prochain, vous pouvez ressortir votre PS VR car la démo est disponible sur le PlayStation Store dès maintenant. Vous pourrez y découvrir 4 missions et une cinématique interactive avec Tony, Friday et Pepper Potts. En finissant la démo, vous pourrez débloquer un skin spécial de l’armure à récupérer avec le jeu final.

Et pour celles et ceux qui n’ont pas encore le casque et qui ne veulent pas rater ce jeu d’action VR, Sony annonce un pack spécial comprenant une paire de PlayStation Move nécessaires pour jouer et le jeu pour 99.99€.