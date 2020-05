Un State of Play dédié à The Last of Us Part II demain

Sans doute pour se rappeler au bon souvenir des gamers, Sony prévoit un nouveau State of Play, leur livestream dédié à la présentation de jeux à venir. Après Ghost of Tsushima la dernière fois, cette fois-ci, Sony va montrer un peu plus de son attendu The Last of Us Part II.

Celles et ceux qui n’en peuvent plus d’attendre la suite des aventures d’Ellie et Joel vont pouvoir admirer un peu plus le gameplay de ce nouvel épisode dans le State of Play prévu pour demain mercredi 27 mai à 22. Cette vidéo devrait durer une bonne vingtaine de minutes avec Neil Druckmann co-directeur du jeu à la narration. On devrait revoir certains aspects du jeu mais une portion de ce qui va être montré sera inédit et évidemment sans spoiler. Bookmarkez cette page. On vous ajoutera le player vidéo du State of Play dès qu’il sera disponible. En attendant, on vous remet la dernière bande-annonce de The Last of Us Part II.

Et pour ceux qui rêvaient de voir évoqué la PlayStation 5 pendant ce State of Play, vous serez déçu d’apprendre que Sony a déjà confirmé que la prochaine console ne sera pas évoqué. Selon les dernières rumeurs, Sony préparerait quelque chose à ce sujet courant juin.

Il ne reste plus trop longtemps à attendre puisque The Last of Us Part II arrivera dans les bacs le 17 juin 2020 sur PS4/PS4 Pro.