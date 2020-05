La magnificence de Ghost of Tsushima

Si vous n’avez pas vu le dernier State of Play, vous avez raté ce qui s’annonce comme le jeu de l’été sur PS4 à savoir Ghost of Tsushima. Voici ce qu’on peut retenir de cette très longue vidéo que nous vous proposons aussi ci-dessous en sous-titré VF 4K et VF intégrale (excepté les voix) mais en 1080p.

Ghost of Tsushima se déroule au 13ème siècle dans le Japon féodal sur l’île de Tsushima. Plus précisément, l’action se déroule en 1274 lors de l’invasion du Japon par des troupes mongols. Des écrits relatent ainsi un véritable massacre de la population par les troupes coréennes de l’armée mongole. C’est dans ce contexte historique que Sucker Punch a imaginé un samurai fantômatique nommé Jin Sakai écumant l’île pour combattre les envahisseurs mongols.

Jeu à monde ouvert, Ghost of Tsushima va pousser le jouer à explorer l’île non seulement à la recherche de missions et de quêtes mais également de tonnes de secrets. Pour pousser et aider les joueurs à découvrir cette île, les créatifs de Sucker Punch ont voulu se reposer sur la nature. C’est ainsi grâce à des éléments comme le vent ou les animaux que le héros pour découvrir de nouveaux lieux secrets, des objets à collectionner ou les prochaines missions et quêtes. On peut ainsi à tout moment « interroger » le vent pour savoir vers quelle direction se diriger. On pourra aussi être attiré par des animaux qu’il faudra suivre pour découvrir des secrets. De même scrutez l’horizon pour voir des fumées ou des éléments « étrangers » dans le décor qui pourraient renfermer des mystères. Il sera possible ainsi de se téléporter directement vers les lieux déjà visités pour éviter les longs parcours à pied ou à cheval. Tout cela est bien évidemment un prétexte à enrichir le jeu et plonger le joueur dans une immersion totale dans cette île à la fois idyllique mais ravagé par la guerre. Comme tout jeu de ce type qui se respecte, on aura droit à une carte où les lieux se dévoileront au fur et à mesure de notre exploration.

Samourai de son état, il est impensable qu’il n’y ait pas de combat dans Ghost of Tsushima. Comme l’indique Sucker Punch, si vous avez déjà vu des films de samurai, vous savez déjà à quoi vous attendre avec des combats avec des coups de précision avec son katana. Jin pourra également utiliser un arc et des flèches pour éliminer les ennemis à distance. A en juger par la vidéo, les combats au katana pourraient faire un peu penser à ce qu’on a dans For Honor ou Nioh. Timing et précision semblent de rigueur.

En tant que samourai, on se lance dans les combats en frontal avec honneur. Toutefois, vous pourrez également aborder les missions de manière furtive en tant que fantôme – serais-ce les prémices du mythe du ninja? ;). On se retrouve alors dans un jeu d’infiltration cherchant à éliminer les ennemis sans se faire repérer. Arc, leurres, fumigène, tout est possible pour les massacrer de manière sournoise, Jin étant très agile pour utiliser les éléments du décor pour leur tomber dessus. Il semblerait que le jeu va vous permettre de jouer sur cette ambivalence samourai/fantôme afin d’insuffler la peur chez l’ennemi.

Ghost of Tsushima verra son héros évoluer en fonction de ce qu’il va trouver, collecter pendant l’aventure. Jin pourra ainsi être personnalisé par le joueur avec un grand nombre de costumes. Vous pourrez même choisir leur couleur si vous avez ramassé assez de fleurs permettant de les coloriser. Les costumes ne seront pas qu’esthétiques puisque chacun d’eux aura ses propres avantages et inconvénients en fonction de votre style de jeu.

Tout au long de la progression, on va découvrir des charmes omamori qui vous donneront un certain avantage. On gagnera également des points de technique qu’on pourra attribuer à améliorer des capacités ou apprendre de nouvelles compétences qui vous transformeront petit à petit de samourai à fantôme.

Avec une direction artistique aussi magnifique, on ne pouvait pas imaginer l’intégration d’un mode photo. Non seulement, on aura droit à nombre de réglages de la caméra avec des filtres et divers effets. Si le sujet de votre photo sera figée, cela ne sera pas le cas de son environnement. On pourra ainsi voir la végétation réagir au vent, apprécier les effets de particules et de vent qu’on pourra régler à sa guise pour obtenir la parfaite animation qu’on pourra même illustrer avec une des musiques du jeu. Bref, on peut obtenir de véritables petites séquences vidéos. J’imagine déjà toutes les créations possibles par les fans comme ce fut le cas sur Horizon Zero Dawn.

Sucker Punch a poussé son approche de la mythologie samourai en faisant en sorte que celles et ceux qui le veulent pourront jouer au jeu intégralement avec des voix japonaises sous-titrés en français pour une meilleure immersion. Plus encore, il est également possible de jouer à l’intégralité du jeu dès le départ dans un mode noir & blanc fortement inspiré des films de samourais des années 50-60. Autant vous dire que ce serait un trip très particulier.

Dernier point toute personnelle. La bande originale du jeu semble tout aussi sublime que son visuel. A mon avis, les fans vont pouvoir se jeter sur une éventuelle édition spéciale incluant la BO 😀 Admirez la vidéo ci-dessous sur un écran avec un bon ensemble sono pour vous faire votre opinion.

Sucker Punch indique que bien d’autres choses seront encore à dévoiler prochainement. Mais cette vidéo ci-dessous donne déjà bien envie de plonger dans cette univers. J’avais pronostiqué qu’il s’agira sans doute de la nouvelle grosse licence de Sony lors de son premier teasing à la conférence Sony du Paris Games Week en 2017. Presque trois ans après, on va pouvoir découvrir le résultat final qui s’annonce grandiose.

Ghost of Tsushima est prévu sur PS4/PS4 Pro pour le 17 juillet 2020.