Call of Duty WWII gratuit pour les abonnés PlayStation Plus dès à présent

Sony sort de ses habitudes et lâche avant même le mois de juin un nouveau jeu gratuit pour ses abonnés PlayStation Plus et pas des moindes. Il s’agit de Call of Duty WWII.

Activision avait décidé de retourner aux origines de la série des Call of Duty en 2017 avec cet épisode se déroulant pendant la seconde guerre mondiale. Sur la campagne solo, on y suit les péripéties du soldat Daniels entre le débarquement en Normandie jusqu’aux combats dans les Ardennes. Si le gameplay ne diffère pas de la majorité des titres de la série, excepté évidemment un armement d’époque, Call of Duty WWII est l’un des rares qui ne présente pas de regénération automatique de l’énergie. Il faudra récupérer et utiliser des medikits pour se soigner. Il faudra donc faire attention à votre progression car se mettre à couvert ne suffira donc plus.

Si vous n’aviez pas eu l’occasion d’y goûter il y a trois ans, c’est donc l’occasion en tant qu’abonné PlayStation Plus. Je vous propose ci-dessous la première demi-heure de jeu de la version PS4 en vidéo pour vous faire une idée de ce qui vous attend. A noter qu’il va falloir faire de la place dans le disque dur de votre PS4 et faire preuve de patience car la taille du jeu complet avoisine les 100Go à télécharger :p

Call of Duty WWII est disponible sur PS4, Xbox One et PC.