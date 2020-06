Ratchet & Clank Rift Apart montre ce que le SSD de la PS5 permet vraiment

Le célèbre duo créé par Insomniac Games va une fois encore revenir dans un nouvel opus qui est sans aucun doute l’un des plus impressionants montrés lors du livestream PS5 de Sony. Voilà pourquoi.

Oui, le gameplay de cet épisode Ratchet & Clank Rift Apart semble familier. Oui le concept des précédents volets a été conservé ce qui n’est pas plus mal car la saga a toujours été fun à jouer. Bien entendu ce nouvel épisode bénéficie d’une réalisation hors pair. Insomniac Games est réputé pour bien maîtriser leur sujet surtout avec leur duo fétiche. Visuellement ultra riche – le rendu général du jeu est presque meilleur que la version du film – ce Ratchet & Clank Rift Apart propose des modèles 3D très détaillés, des décors très riches et du ray tracing en veux-tu en voilà. Si vous regardez bien surtout avec la version 4K ci-dessous, vous verrez le travail de fourmi des graphistes.

Mais là encore ce n’est pas du tout le point le plus important. Le plus bluffant c’est que ce Ratchet & Clank Rift Apart vous montre ce que le passage d’un disque dur à un SSD ultra-rapide permet. Là encore regardez bien la vidéo et vous verrez que Ratchet ne cesse de se téléporter d’un monde à un autre en l’espace dans la continuité de l’action. Et quand je dis d’un monde à un autre, je veux parler de mondes totalement différents n’utilisant pas les meilleurs éléments du tout. Autant vous dire que ce concept est infaisable avec un disque dur traditionnel. La même chose sur la PS4 nécessiterait soit un temps de téléportation très important soit carrément un écran de chargement. Le game design de cet épisode est donc très largement basé sur les possibilités offertes par le SSD de charger des données ultra-rapidement. Rien d’étonnant de la part d’Insomniac Games qui fait partie des premières équipes à avoir testé le potentiel du SSD afin son Spider-Man qui a servi de démo il y a de nombreux mois pour démontrer l’intérêt du SSD de la PS5.

Si on ajoute à cela le retour tactile et les gâchettes adaptatives du DualSense, on devrait avoir dans ce Ratchet & Clank Rift Apart l’un des premiers grands hits de la PS5. En tous les cas, moi j’y crois et j’ai bien envie de me lancer.

En attendant une date de sortie officielle, admirez le trailer et les premières images.