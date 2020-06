Cygni All Guns Blazing – Un magnifique manic shooter à suivre

Nos confrères de GamesRadar avaient organisé hier leur Future Games Show présenté par Nolan North et Emily Rose qu’on connaît bien pour avoir été les voix des protagonistes de la saga Uncharted. Honnêtement la majorité des titres montrée ne m’ont guère attiré excepté ce Cygni All Guns Blazing.

Sous ce nom se cache un shoot’em up vertical – à priori – bénéficiant d’un visuel magnifique et d’un gameplay qui semble bien pêchu. Développé et édité par l’équipe écossaisse de KeelWorks, Cygni All Guns Blazing est vraiment séduisant pour qui aime les manic shooters – c’est-à-dire des shoot’em up où l’écran grouille de balles.

S’il ne réinvente pas le concept du genre à savoir des vagues d’ennemis à éliminer en évitant les milliers de tirs ennemis qui fusent de partout et des power-ups à ramasser pour booster sa puissance de frappe, Cygni All Guns Blazing séduit avec une réalisation très next gen. L’équipe a opté pour l’Unreal Engine pour produire ce titre pour le moment prévu sur PC et Mac avant d’être adapté aux PlayStation/Xbox et éventuellement à la Switch.

Visuellement, le jeu est magnifique. Il est vrai que le projet est porté par deux membres expérimentés venant du monde du cinéma. L’un des deux est notamment un ancien de Pixar.

Pour vous faire une idée, jetez un coup d’oeil sur la galerie d’images et le trailer ci-dessous. Personnellement, moi je signe direct 😀

Cygni All Guns Blazing devrait sortir début 2021 sur PC et Mac et par la suite sur consoles.