Un nouveau Stadia Connect à la mi-juillet

En l’absence d’un E3, nombre d’éditeurs ont décidé de diffuser des streams pour faire leurs annonces. Et autrefois uniquement sur juin, cette année, en raison du CoVid-19, tous ces évènements vont aller jusqu’en juillet. Stadia en fera partie.

Si ce mois de juin a été déjà bien dense en streams avec notamment celui de Sony avec sa PS5 et ce soir, celui d’EA. Le mois de juillet ne sera pas en reste car on peut noter que stream de Microsoft sur ses titres XSX et d’Ubisoft. Stadia fera donc également partie des streams de juillet.

Le prochain Stadia Connect sera diffusé donc le 14 juillet prochain (Cocorico !! ^_^) à un horaire encore non confirmé. L’objet de la vidéo sera de montrer des jeux à venir sur Stadia d’ici la fin de l’année. Avec l’arrivée des PS5 et XSX et potentiellement de xCloud, Stadia va avoir du boulot pour convaincre les gamers tant qu’ils n’auront pas d’exclusivité sur leur service de titres majeurs ou tant que les titres développés par les studios Stadia n’arrivent sur le service. Etant donné que les studios ont à peine commencé à être formés, on n’est pas prêt de voir des titres made in Stadia avant un bon moment.