Facebook rachète Ready at Dawn

Décidément y’a des news aujourd’hui plus ou moins surprenantes. Il y a quelques minutes, je vous parlais de la fermeture de Mixer, le service de game streaming de Microsoft au profit de Facebook Gaming. Et là on apprend que Facebook rachète un studio et pas des moindres.

Le géant du réseau social annonce avoir racheté Ready at Dawn, le studio californien à qui on doit notamment Daxter et deux God of War sur PSP et plus récemment The Order 1886 sur PS4 et Lone Echo sur Oculus. C’est certainement pour ce dernier que Facebook a décidé de racheter le studio.

Désormais sous la tutelle de Facebook, les deux studios de Ready at Dawn (l’original situé en Californie et le second à Portland dans l’Oregon) vont focaliser leurs effets sur des titres VR pour la plateforme Oculus qui, je vous le rappelle, appartient à Facebook.

Je ne voudrais pas être médisant mais franchement utiliser une telle équipe pour faire des jeux VR c’est du gâchis. Les fans espéraient voir un retour de The Order ou tout autre projet AAA dont l’équipe est capable. Avec un tel rachat, on peut sans doute dire adieu au retour de Ready at Dawn avec une méga-production. A moins que Facebook les laisse faire…