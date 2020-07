Hello Neighbor 2 annoncé sur XSX et Xbox One

Vous avez certainement tous vu des films où les gamins imaginent des choses sur un voisin un peu bizarre voire effrayant. Le concept d’Hello Neighbor était basé dessus. L’éditeur tinyBuild a profité de la Xbox Games Showcase pour annoncer une suite.

Dans le premier volet, le joueur devait infiltrer la maison du voisin avec pour but d’atteindre le sous-sol pour découvrir ce qu’il s’y trame. Pour Hello Neighbor 2, l’équipe de développement va aller un peu plus loin. L’intrigue se déroule après les évènements du précédent volet. Cette fois-ci, vous allez pouvoir explorer un monde ouvert et devrez retrouver Mr Peterson (le voisin en question) qui a disparu. Et dans cette recherche vous serez poursuivi par un être curieux ressemblant à un corbeau.

Incarnant Quinten, un journaliste local, vous allez donc enquêter et allez devoir encore vous infiltrer dans la maison. Contrairement au premier volet, l’IA sera nettement meilleure. Elle réagira de manière dynamique et apprendre de vos agissements pour vous empêcher de mener votre enquête à bien. A vous de tout faire pour ne pas vous faire capturer. Le concept général ne change donc pas mais l’équipe a ajouté de nouveaux mécaniques de jeu, un monde ouvert, etc.

Hello Neighbor 2 est prévu sur XSX, Xbox One et PC en 2021. Il sera compatible Smart Delivery.