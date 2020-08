Dirt 5 retardé d’une petite semaine

A moins que vous soyiez du genre impatient maladif, cette nouvelle ne devrait même pas vous faire sourciller n’est-ce pas?

Codemasters a confirmé via un simple tweet le délai supplémentaire. Ainsi, au lieu du 9 octobre, Dirt 5 sortira finalement que le 16 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Ce petit report n’est pas trop gênant et est certainement dû à un petit retard sur les soumissions ou le pressage des versions physiques – les versions dématérialisées étant plus faciles à gérer car dépendant moins d’aléas de production physique. D’ailleurs, les joueurs ayant commandé la version Amplified Edition auront un accès anticipé et pourront y jouer dès le 13 octobre.

A noter que Dirt 5 sera ensuite disponible sur PS5 et XSX via une simple mise à jour pour ceux qui possèdent respectivement la version PS4 et Xbox One. Cette version devrait entre autres avoir une réalisation améliorée et monter jusqu’en 120 images/seconde.

Dirt 5 est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour le 16 octobre 2020. Il sera disponible par la suite sur PS5 et XSX probablement au moment du lancement des nouvelles consoles à la fin de l’année.