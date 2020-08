Hyper Scape, le battle royale d’Ubisoft, disponible maintenant

Tous les grands éditeurs se sont lancés à retardement dans le genre battle royale après les succès de PUBG et Fortnite. Après EA avec son Apex Legends, Activision et son Call of Duty Warzone, voilà donc venir Ubisoft et son Hyper Scape.

Disponible dès à présent sur PS4, Xbox One et PC, Hyper Scape est donc l’interprétation du genre battle royale par Ubisoft Montréal. Accessible en free to play, le principe reste similaire à tous les concurrents du genre. Une centaine de participants vont devoir s’affronter dans une arène assez immense et tenter de rester le dernier survivant.

L’action se déroule dans la ville virtuelle de Neo Arcadia. La première saison débute dès à présent et proposera quelques 11 armes et 11 hacks à découvrir et essayer. Le jeu comprend divers modes de jeu et peut être joué en solo ou en escouade de 3.

Pour les twitchers, Ubisoft Montréal a développé l’extension CrownCast qui permet aux streamers d’interagir avec leur audience en direct de manière inédite. Ainsi lors de cette première saison, les spectateurs auront droit aux Coolos qui leur permettent de soutenir et réagir aux moments les plus excitants du stream en déclenchant des effets spéciaux in-game. Ces Coolos seront à acheter avec les Twitch Bits, une devise virtuelle qui permet de soutenir vos streamers favoris.

Par ailleurs, les streamers peuvent par exemple inviter des joueurs à rejoindre leur escouade en quelques clics. Il y a aussi la fonction de vote d’évènements qui donne aux spectacteurs un impact en temps réel sur les combats dans le jeu.

Pour fêter le lancement, vous pourrez débloquer sur Twitch du 17 au 31 août des émoticônes exclusives inspirées par Hyper Scape. Vous pourrez les utiliser dans le chat lorsque vous vous abonnez à une chaîne.

Hyper Scape est disponible en free to play sur PS4, Xbox One et PC