Crysis Remastered sortira le mois prochain

Le remaster de Crysis premier du nom avait fuité en juin dernier et les fans avaient été très critiques sur la qualité du travail. Crytek et Saber Interactive ont tenu compte des critiques à en juger par la vidéo ci-dessous.

Si beaucoup pensaient qu’il sortira ce mois-ci, Crysis Remastered sortira finalement que le 18 septembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Le titre est déjà sorti sur la Nintendo Switch depuis quelques semaines.

Ce délai a permis à Saber Interactive et Crytek de peaufiner le travail sur les consoles de salon et sur PC. Ainsi, la version PC, pour peu que votre configuration soit suffisamment musclé, peut atteindre les 8K HDR avec anti-aliasing temporel, Screen Space Directional Occlusion (SSDO), du global illumination (SVOGI) et bien d’autres effets encore. Autant dire que ça sera une fois encore la version la plus impressionnante. Si vous avez les GPU Nvidia RTX, vous aurez évidemment droit au ray tracing et le DLSS.

Sur PS4 Pro et Xbox One X, Crytek propose quelque chose d’inédit sur ces consoles : le Ray Tracing. Grâce à une solution logiciel propriétaire du CryEngine, les consoles PS4 Pro et Xbox One X semblent être suffisamment puissantes pour proposer un visuel qui devrait être plus réaliste.

Crysis Remastered sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 18 septembre 2020 pour environ 30€. Il est déjà disponible pour la Switch.