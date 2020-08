Warner Bros dévoile Gotham Knights

Warner Bros Games a deux jeux DC Comics à dévoiler ce week-end. Pour aujourd’hui, il s’agit donc de leur nouveau action/RPG nommé Gotham Knights que vous fera incarner la Batman Family après la mort de Batman.

Warner Bros Games et DC annoncent donc Gotham Knights, le nouveau jeu action/RPG monde ouvert en cours de développement par Warner Bros Games Montréal. Dans ce nouveau titre, les joueurs pourront incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin avec pour mission de protéger Gotham City après que notre Batman adoré ait rejoint le ciel… pour de bon.

Gotham Knights proposera un scénario originale où nos héros évolueront tentant tant bien que mal de nettoyer la ville des criminels en tous genres. Action/RPG oblige, vos héros évolueront, prendront du niveau et bénéficieront de nouveaux matériels pour combattre le crime. Ils auront une base d’opération, le Beffroi, et auront pour objectif de découvrir les mystères entourant les heures sombres de la célèbre cité et affronter nombre de vilains tels que Mr Freeze (cf. vidéo ci-dessous).

Le gameplay semble tout droit tiré du dernier Batman Arkham Knight de l’équipe de Rocksteady Studios – qui bosse sur un titre Suicide Squad dont nous vous parlerons dans les prochaines heures. On aura donc un mélange d’exploration puisque monde ouvert et de baston avec plus ou moins de pouvoirs et de capacités. La campagne pourra être joué en solo ou en coopération à deux.

Gotham City se composera de cinq districts. A vous de patrouiller et les nettoyer. Chacun des personnages aura ses capacités propres, son matériel qui évolueront au fur et à mesure de votre progression.

Voici un petit topo de Warner Bros Games sur les 4 héros :

Batgirl , également connue sous le nom de Barbara Gordon, est une combattante déterminée et une hackeuse expérimentée. En tant que fille du commissaire décédé de Gotham, Jim Gordon, elle avait aidé Batman comme Oracle dans le passé. Maintenant, après des années de récupération et de préparation, elle est prête à assumer son nouveau rôle à l’aide de son tonfa de mêlée et de ses compétences en kickboxing, capoeira et jiu-jitsu.

Nightwing est Dick Grayson, le premier Robin, qui était le protégé de Batman avant de devenir un héros à part entière. C'est un leader naturel et le membre le plus âgé et le plus sage de la Batman Family. La maîtrise acrobatique de Nightwing est complétée par une utilisation experte de ses doubles bâtons d'escrime, ce qui lui permet d'éliminer efficacement les ennemis.

Red Hood , anciennement connu sous le nom de Jason Todd, est un anti-héros féroce et imprévisible. Il doit son tempérament à sa mort et à sa résurrection orchestrée des mains d'un des ennemis les plus dangereux de Batman. Red Hood a du mal à garder son sang-froid mais n'hésitera pas à s'interposer lorsqu'un ami est menacé. Son entraînement lui a permis d'acquérir une force surhumaine et une maîtrise de multiples techniques de combat avec toutes sortes d'armes – à la fois traditionnelles et de haute technologie.

Robin est Tim Drake, le jeune prodige et génie de l'équipe, aussi un maître du raisonnement déductif. En tant que véritable disciple de Batman et fidèle à sa mission, il est motivé par la conviction que Gotham City a besoin de protection et espère être le genre de héros qu'incarnait Batman. Combattant expert armé de son bâton rétractable et doué dans une variété de techniques furtives, Robin possède également une formation combinée en guerre psychologique et en sciences du comportement.

A en juger par les deux vidéos et les images ci-dessous, le jeu semble assez familier avec toujours l’univers sombre initié par les Batman Arkham. Personnellement je trouve la direction artistique bien plus réussie que le Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics/Square Enix. Après, les goûts et les couleurs 😉

Gotham Knights est prévu sur PS5, PS4, XSX, Xbox One et PC pour 2021. Ci-dessous, les deux vidéos en VF. Je vous ai mis aussi les deux vidéos en VO car proposé jusqu’en 4K.