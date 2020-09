La puissance des cartes graphiques RTX au service de Fortnite

Ces derniers temps, l’actualité de Fortnite n’a que peu de rapport avec le jeu mais plus sur la guerre entre Epic Games et Apple/Google. Mais lors du stream de Nvidia, on revient au fondamental enfin… presque au fondamental.

Depuis le lancement de la game RTX 20 il y a deux ans, Nvidia tente de convaincre les développeurs d’optimiser leurs jeux avec des technologies telles que le ray-tracing ou encore le DLSS. Il faut bien avouer que jusqu’à présent, la liste des titres compatibles est plutôt succinte. Est-ce que l’arrivée de Fortnite va donner des idées aux autres ?

Toujours est-il qu’Epic Games et Nvidia confirment que Fortnite va être mis à jour pour profiter de la puissance des RTX 20 et des futurs RTX 30 annoncés hier. Ainsi, Epic Games va implémenter le ray tracing sur le titre pour améliorer les effets de reflet, d’illumination globale et d’oclusion. Le rendu final donnera une image « plus réaliste » même s’il faut bien avouer, à l’instar d’un Minecraft RTX, que le style graphique de Fortnite n’en avait sans doute pas vraiment besoin.

Le DLSS est l’autre technologie Nvidia qui va être implémenté. Celle-ci permet de faire tourner le jeu à une résolution moindre et donc avec une meilleure performance et l’IA s’occupera de reconstruire l’image à une plus haute définition. Le résultat devrait être des plus convaincants comme c’est le cas sur la version PC de Death Stranding par exemple.

La dernière technologie implémentée est le Nvidia Reflex annoncé hier. Il s’agit de la technologie permettant de réduire la latence pour des contrôles plus réactives.

Toutes ces améliorations concernent l’intégralité de Fortnite à savoir sa partie la plus célèbre, son battle royale, mais également la partie créative et le PvE coop. Elles devraient débarquer prochainement via une mise à jour sur la version PC.