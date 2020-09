Un nouveau stream Ubisoft Forward le 10 septembre

Ubisoft avait prévenu. L’éditeur français prépare un nouveau livestream pour dévoiler de nouvelles informations sur certains titres et en annoncer d’autres. On devrait donc en savoir plus sur certains projets maintenus jusqu’à présent sous silence.

Ubisoft a confirmé qu’un nouveau stream Ubisoft Forward allait être diffusé le 10 septembre à 21h heure française. Ce stream fera donc suite à celui diffusé en juillet dernier qui s’était focalisé sur Watch Dogs Legion, Far Cry 6 ou encore Hyper Scape. Cette fois-ci, on devrait voir de nouveaux projets, des annonces et des surprises.

L’éditeur confirme que le show principale devrait en dévoiler plus sur Watch Dogs Legion, Hyper Scape et Rainbow Six Siege mais également découvrir – enfin – Immortals Fenyx Rising anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters ainsi que d’autres surprises. Est-ce qu’on aura une nouvelle apparition de Beyond Good & Evil 2? Et quid d’Avatar sur lequel bosse Massive Entertainment depuis un moment ? Un Splinter Cell? 😉

Avant le show, l’éditeur diffusera des matchs sur Brawlhalla ainsi qu’évoquera d’autres titres comme Roller Champions, For Honor, The Division 2 ou encore Ghost Recon Breakpoint. Après le show, Ubisoft a prévu de parter de deux titres non encore dévoilés.

Rendez-vous le 10 septembre à 21h pour voir tout cela. On vous ajoutera les players vidéo Youtube et Twitch lorsqu’ils seront disponibles.