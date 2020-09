CD Projekt Red annonce une édition next gen de son The Witcher 3 Wild Hunt

Si l’équipe bosse d’arrache-pied pour terminer son Cyberpunk 2077, ils n’en oublient pas moins qu’il existe encore des joueurs qui n’ont pas écumé The Witcher 3 Wild Hunt ou qui voudraient le refaire sur les prochaines consoles.

C’est pour cela que CD Projekt Red prépare une Complete Edition de son The Witcher 3 Wild Hunt sur PS5, XSX ainsi que sur PC. Cette édition comprend le jeu de base mais également toutes les extensions. Plus encore, histoire de profiter pleinement des capacités des PS5 et XSX ainsi que des nouvelles configurations PC, ces versions intégreront nombre d’améliorations comme le ray tracing, des temps de chargement plus rapides, etc.

Avant de crier au scandale, ces améliorations seront également disponibles pour celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4, Xbox One et PC via une mise à jour gratuite.

Pour le moment aucune date n’est confirmée. Qui parie pour une sortie d’ici Noël ? 😉

The Witcher 3 Wild Hunt est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.